Ремонт школ и наследие ЮНЕСКО: итоги оперативки с Радием Хабировым

Нарушение сроков сдачи школ в Башкортостане будут квалифицировать как ЧП. Об этом ответственным лицам на оперативном совещании правительства республики пригрозил Радий Хабиров. До 15 августа планируют завершить все работы в образовательных учреждениях. Руководитель региона также подверг критике ситуацию с центральной улицей в Бирске, а еще вручил государственные награды представителям научного сообщества за включение пещеры Шульган-Таш в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
Радий Хабиров возмутился состоянием улицы Ленина в Бирске. Во время недавней рабочей поездки жители пожаловались главе Башкортостана на состояние объекта и выразили недовольство затянувшимся ремонтом.
До 15 августа планируют завершить капитальный ремонт и в образовательных учреждениях региона. Сейчас работы ведутся в сорока объектах: в 35 школах, двух детсадах и трёх колледжах. На эти цели выделили более двух миллиардов рублей. Особое внимание обратили на ситуацию на двух объектах в Бирске и селе Канлы-Туркеево Буздякского района. Срыв сроков сдачи школ будут считать как ЧП.
Между тем, 159 школьников из нашей республики стали стобалльниками на Едином госэкзамене. По этому показателю Башкортостан в лидерах среди регионов России. Наилучшие результаты подростки показали в таких дисциплинах, как химия, информатика, английский и немецкий языки.
Всего же ЕГЭ в регионе сдавали более 16 тысяч человек. В республике финансово стимулируют стобалльников и их педагогов. Учителя могут получить премии по 50 тысяч рублей. А вот сами стобалльники имеют право на выплату в 150 тысяч только в том случае, если они поступают в вузы Башкортостана, которые входят в Евразийский научно-образовательный центр. Это Аграрный, Медицинский, Педагогический, Нефтяной, а также Уфимский университет науки и технологий.
На заседании говорили и о вкладе башкирских ученых. Пещера Шульган-Таш вошла в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Радий Хабиров вручил государственные награды представителям научного сообщества, которые занимались вопросом на протяжении многих лет.
Включение наскальной живописи даёт значительные преимущества одной из главных достопримечательностей региона. Прежде всего — престиж, усиленную защиту, ещё большую туристическую известность, международное сотрудничество и развитие.