Ремонт школ и наследие ЮНЕСКО: итоги оперативки с Радием Хабировым

Нарушение сроков сдачи школ в Башкортостане будут квалифицировать как ЧП. Об этом ответственным лицам на оперативном совещании правительства республики пригрозил Радий Хабиров. До 15 августа планируют завершить все работы в образовательных учреждениях. Руководитель региона также подверг критике ситуацию с центральной улицей в Бирске, а еще вручил государственные награды представителям научного сообщества за включение пещеры Шульган-Таш в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Радий Хабиров возмутился состоянием улицы Ленина в Бирске. Во время недавней рабочей поездки жители пожаловались главе Башкортостана на состояние объекта и выразили недовольство затянувшимся ремонтом.

Всё-таки проект хороший, вместе дело делаем, улицу Ленина. У вас её смыло всё. Вы её восстанавливайте, находите решения. Я хочу, чтобы МинЖКХ подключилось к этому вопросу. Это федеральный проект. Они его выиграли. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

До 15 августа планируют завершить капитальный ремонт и в образовательных учреждениях региона. Сейчас работы ведутся в сорока объектах: в 35 школах, двух детсадах и трёх колледжах. На эти цели выделили более двух миллиардов рублей. Особое внимание обратили на ситуацию на двух объектах в Бирске и селе Канлы-Туркеево Буздякского района. Срыв сроков сдачи школ будут считать как ЧП.

Только сделайте по-человечески, и, конечно, мы будем рассматривать как ЧП, если сроки будут нарушены. Вот имейте это в виду. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Между тем, 159 школьников из нашей республики стали стобалльниками на Едином госэкзамене. По этому показателю Башкортостан в лидерах среди регионов России. Наилучшие результаты подростки показали в таких дисциплинах, как химия, информатика, английский и немецкий языки.

159 стобалльных работ — это больше, чем в прошлом году. Количество ребят, которые выбрали по выбору профильную математику и предметы естественно-научного цикла, заметно увеличилось и составило 40% от общего количества сдававших. Это значит, что те задачи, которые были поставлены правительством Российской Федерации по увеличению доли таких ребят, в Республике Башкортостан выполнены. Ильдар Мавлетбердин, министр просвещения Республики Башкортостан

Всего же ЕГЭ в регионе сдавали более 16 тысяч человек. В республике финансово стимулируют стобалльников и их педагогов. Учителя могут получить премии по 50 тысяч рублей. А вот сами стобалльники имеют право на выплату в 150 тысяч только в том случае, если они поступают в вузы Башкортостана, которые входят в Евразийский научно-образовательный центр. Это Аграрный, Медицинский, Педагогический, Нефтяной, а также Уфимский университет науки и технологий.

На заседании говорили и о вкладе башкирских ученых. Пещера Шульган-Таш вошла в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Радий Хабиров вручил государственные награды представителям научного сообщества, которые занимались вопросом на протяжении многих лет.

Всё-таки это первый объект ЮНЕСКО в нашей республике. Шульган-Таш станет всемирно известным объектом. Для Шульган-Таша это новый уровень защиты и изучения тоже. Наркас Аминева, заведующая научно-исследовательским отделом историко-культурного заповедника «Пещера Шульган-Таш»