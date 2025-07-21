На трассе М-12 в Башкирии начали дежурить аварийные комиссары

Бесплатно и круглосуточно. На недавно открытом участке трассы М-12 в Башкортостане ежедневно дежурят аварийные комиссары. Они призваны помочь попавшим в беду водителям. Всё это сделано для удобства автовладельцев и их безопасности. Дорогу открыли неделю назад, а на ней уже водители со всех регионов страны. Съёмочная группа БСТ даже заметила машины с немецкими номерами.
Незамеченным такой автомобиль точно не останется. Даже на скоростной трассе. В наличии у аварийных комиссаров не только знаки для привлечения внимания, но и аптечка, канистры с топливом и вода. Мало ли что понадобится путникам с заглохшим двигателем.
На башкирском участке автодороги Дюртюли — Ачит будет работать пять экипажей службы аварийных комиссаров. Они могут помочь с заменой колеса, запуском двигателя в случае севшего аккумулятора, предоставить инструменты для мелкого ремонта или отбуксировать до ближайшего безопасного места.
Помощь оказывают круглосуточно и, что немаловажно, бесплатно. Вызвать аварийного комиссара можно по короткому номеру *2323. Также можно нажать на кнопку «SOS» в мобильном приложении «Автодор» либо на такую же кнопку в автомобиле, если она есть. Пока на участке трассы всего два объекта придорожного сервиса. В перспективе их будет шесть.
Поскольку трасса скоростная, одна из особенностей — на ней минимальное количество мест для разворота. Именно поэтому нужно тщательно продумывать маршрут. Ведь если вы решите вернуться назад, придётся делать очень большой крюк. Для понимания, если вы находитесь в одной из многофункциональных зон придорожного сервиса, чтобы оказаться на другой стороне заправки, нужно проехать в общей сложности 100 км.
Новая магистраль кардинально улучшит транспортное сообщение между Уралом и Поволжьем. С вводом трассы в эксплуатацию время пути между Казанью и Екатеринбургом сократится более чем на шесть часов для легковых автомобилей и на четыре часа для грузового транспорта. Параллельно это решение позволит разгрузить действующие дороги, повысив безопасность движения, а также перенаправит поток фур в объезд жилых зон.
В связи с запуском движения на участке федеральной трассы М-12 «Восток» по территории Башкортостана Радий Хабиров поставил задачи перед профильными ведомствами на ближайшие годы по развитию объекта.
Рассчитать стоимость проезда нужного участка трассы можно на сайте «Автодора» на специальном калькуляторе. Из Дюртюлей до Верхних Татышлов поездка на легковом авто обойдется чуть больше 400 рублей. Оплатить можно на сайте организации, на портале госуслуг либо на специальных пунктах оплаты при выезде. Если у автовладельца есть транспондер, то он получит небольшую скидку.