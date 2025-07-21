На трассе М-12 в Башкирии начали дежурить аварийные комиссары

Бесплатно и круглосуточно. На недавно открытом участке трассы М-12 в Башкортостане ежедневно дежурят аварийные комиссары. Они призваны помочь попавшим в беду водителям. Всё это сделано для удобства автовладельцев и их безопасности. Дорогу открыли неделю назад, а на ней уже водители со всех регионов страны. Съёмочная группа БСТ даже заметила машины с немецкими номерами.

Незамеченным такой автомобиль точно не останется. Даже на скоростной трассе. В наличии у аварийных комиссаров не только знаки для привлечения внимания, но и аптечка, канистры с топливом и вода. Мало ли что понадобится путникам с заглохшим двигателем.

На башкирском участке автодороги Дюртюли — Ачит будет работать пять экипажей службы аварийных комиссаров. Они могут помочь с заменой колеса, запуском двигателя в случае севшего аккумулятора, предоставить инструменты для мелкого ремонта или отбуксировать до ближайшего безопасного места.



Помощь оказывают круглосуточно и, что немаловажно, бесплатно. Вызвать аварийного комиссара можно по короткому номеру *2323. Также можно нажать на кнопку «SOS» в мобильном приложении «Автодор» либо на такую же кнопку в автомобиле, если она есть. Пока на участке трассы всего два объекта придорожного сервиса. В перспективе их будет шесть.

Поскольку трасса скоростная, одна из особенностей — на ней минимальное количество мест для разворота. Именно поэтому нужно тщательно продумывать маршрут. Ведь если вы решите вернуться назад, придётся делать очень большой крюк. Для понимания, если вы находитесь в одной из многофункциональных зон придорожного сервиса, чтобы оказаться на другой стороне заправки, нужно проехать в общей сложности 100 км.

Новая магистраль кардинально улучшит транспортное сообщение между Уралом и Поволжьем. С вводом трассы в эксплуатацию время пути между Казанью и Екатеринбургом сократится более чем на шесть часов для легковых автомобилей и на четыре часа для грузового транспорта. Параллельно это решение позволит разгрузить действующие дороги, повысив безопасность движения, а также перенаправит поток фур в объезд жилых зон.

В связи с запуском движения на участке федеральной трассы М-12 «Восток» по территории Башкортостана Радий Хабиров поставил задачи перед профильными ведомствами на ближайшие годы по развитию объекта.

Наша задача — до первой категории ее довести, до точки входа на эту трассу. Постоянно этим надо заниматься. В наших планах на ближайшие 6 лет это должно быть сделано, хотя можно и побыстрее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан