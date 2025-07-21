В Уфе суд будет разбираться с крупным мошенничеством в автосалоне

917 томов уголовного дела. Следователи МВД России завершили предварительное расследование в отношении руководителей и участников преступного сообщества, которые занимались мошенничеством при продаже автомобилей. По версии следствия, криминальная деятельность велась в автосалонах Уфы и Пермского края. С апреля 2017-го по июль 2019 года злоумышленники предлагали людям приобрести машины по выгодной цене и с низкой процентной ставкой по кредитам.

Получив предоплату, сотрудники автосалонов сообщали покупателям, что цена за автомобиль резко выросла. Предоплату и сданные в трейд-ин машины при этом преступники не возвращали и грозили штрафными санкциями за отказ от сделки. В итоге людям приходилось соглашаться на переплату. Потерпевшими признаны 464 человека, сумма ущерба составляет свыше 85 млн рублей.