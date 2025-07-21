В Уфе расследуют дело о жестоком обращении с пожилыми

Частный пансионат, где издевались над пожилой постоялицей, проверяют сразу несколько ведомств. Сегодня в учреждении работали сотрудники прокуратуры и МЧС. Поводом стали шокирующие кадры с пенсионеркой, замотанной пледом и перетянутой скотчем. Таким образом, по словам бывших работников пансионата, усмиряли тех, кто вел себя неспокойно. В самом же учреждении от обвинений открещиваются.

Эти кадры сейчас изучают следователи. Действие происходит в одном из уфимских пансионатов. По версии следственного комитета, пожилую женщину замотали в плед с головой, а потом перевязали скотчем. Престарелая пациентка пытается вырваться и зовет на помощь, но ее как будто никто не слышит. Следователи пришли с проверкой, во время которой возбудили уголовное дело.

Видео в социальных сетях обнародовала бывшая работница пансионата Ольга. Нам она рассказала, что такие «зверства» для этого учреждения — норма. С ее слов, пыткам с заворачиванием в плед подвергались все пациенты, которые вели себя неспокойно.

Бывшие работники также рассказали, что постояльцев в пансионате избивали, пичкали успокоительными и снотворным. Но усыпить бдительность компетентных органов вряд ли удастся. После проверки появятся фамилии конкретных подозреваемых.

Пансионат славился хорошими отзывами: по заверениям руководства, сотрудники круглосуточно заботятся о престарелых, а родственники могут навещать их в любое время. При такой рекламе люди доверяли «профессионалам» жизнь и здоровье своих родных, которые в итоге подвергались издевательствам. Директор учреждения разводит руками и заявляет, что всё это происки конкурентов и обиженных экс-сотрудников.

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики рассказали, что организация не является их подведомственной. За деятельностью таких учреждений, которые предоставляют услуги на свободном рынке, следят контрольно-надзорные органы. Вот и получается, что пожилые люди, попавшие в частные пансионаты, играют в русскую рулетку. Где-то им будет предоставлена полноценная забота и уход. А где-то, наоборот, издевательства и побои.