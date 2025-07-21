70 финалистов программы «Герои Башкортостана» приступили к обучению в парке «Патриот»

Сегодня 70 финалистов программы «Герои Башкортостана» приступили к обучению. Первый модуль из четырех стартовал в парке «Патриот». Программа рассчитана на год, после чего у действующих военнослужащих и ветеранов СВО появится возможность занять ведущие должности в органах власти и муниципалитетах. Кадровый проект запустили в феврале по инициативе Главы региона Радия Хабирова, он является региональным продолжением федерального проекта «Время героев».

У войны есть и женское лицо. Подписав контракт осенью 23-го года, за здоровьем соотечественников Алина Маннанова следила с особым вниманием: собирала аптечки, проводила поступающим в отряд инструктажи, под взрывы и свист пуль выезжала на эвакуацию раненых и сопровождала их в госпиталь. Из подвала со спартанскими условиями бойцы помогли девушке воссоздать настоящий лазарет: побелили стены и разместили кушетки. Удостоившись ряда наград, она вернулась на Родину, возглавив Центр тактической медицины, и как никто другой знает цену здоровью.

Пройдя конкурсный отбор, девушка стала одной из 70 финалистов «Героев Башкортостана». Проект, на который подали заявки свыше 2 тысяч желающих из более чем 40 регионов, стал самым востребованным в стране. Это аналог федерального «Время Героев».

Ближайшие 10 дней в парке «Патриот» участники программы будут проходить первый модуль обучения из положенных четырех. Программа насыщенная — каждый день расписан по минутам. Предусмотрено и пятиразовое питание. После зарядки следуют теоретические занятия и прохождения тестов. Вечер у участников свободный — они будут собираться у костра, знакомиться, играть на музыкальных инструментах и смотреть патриотические фильмы. От штурмовиков до спецназовцев — участники отмечают, быть полезным на передовой, но дома сидеть сложа руки им не позволяет совесть.

Прежде чем нести свою инициативу в массы, участники должны учиться год. Очные лекции сменит межмодульный этап на образовательной платформе. Обучение рассчитано на укрепление сильных сторон. Параллельно начнется стажировка с наставниками — это решение региональных и муниципальных задач уже на практике.

Как отмечают в администрации главы Башкортостана, перед республикой стоит важная задача встретить соотечественников и обеспечить им комфорт — не только трудоустроить их, но и помочь психологически адаптироваться к мирной жизни.

В жизни ситуации бывают очень разные. В первую очередь плечо должны подставить мы с вами. Азат Бадранов, и. о. руководителя администрации Главы Республики Башкортостан