ФК «Уфа» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в первом матче сезона

Футбольный клуб «Уфа» стартовал в новом сезоне Первой лиги. После двух месяцев перерыва команда провела матч на стадионе «Нефтяник» против хабаровского «СКА». Соперник открыл счет на 28-й минуте. Под занавес первого тайма «Уфе» удалось сравнять счёт после дальнего удара Никиты Мацхарашвили. Во второй половине встречи голов забито не было. Итоговый счет — 1:1.

Впервые в составе «Уфы» вышли Осман Минатулаев и Евгений Шляков. Еще один новичок, Залимхан Юсупов, появился на поле во втором тайме. Также в старте оказался вернувшийся в клуб Александр Беленов. Он вывел команду с капитанской повязкой. Предыдущим клубом вратаря был воронежский «Факел». Именно с ним «Уфе» предстоит встретиться в следующем туре. Игра состоится 27 июля на выезде.