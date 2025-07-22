В Башкирии активно ведётся строительство и ремонт мостовых сооружений

Параллельно реконструируются 16 мостов на региональных и муниципальных дорогах. Среди наиболее значимых проектов — строящийся мост через реку Ик около Октябрьского, мост через Быстрый Танып на трассе Дюртюли — Нефтекамск, начатая реконструкция моста через Быстрый Танып в Бураевском районе. Глава республики заверил, что все объекты будут сданы в установленные сроки.