В Башкирии активно ведётся строительство и ремонт мостовых сооружений

Башкортостан активно ведет строительство и ремонт мостовых сооружений. В республике реализуется масштабная программа по строительству и ремонту мостов. Как сообщил Радий Хабиров, работы ведутся одновременно на нескольких десятках объектов. На федеральных трассах возводятся четыре новых мостовых сооружения, еще на 14 объектах (включая магистрали М-5, М-7 и Р-240) проводится плановый ремонт.
Параллельно реконструируются 16 мостов на региональных и муниципальных дорогах. Среди наиболее значимых проектов — строящийся мост через реку Ик около Октябрьского, мост через Быстрый Танып на трассе Дюртюли — Нефтекамск, начатая реконструкция моста через Быстрый Танып в Бураевском районе. Глава республики заверил, что все объекты будут сданы в установленные сроки.