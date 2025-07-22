В Башкирии прошёл «Шульган-фест»

В Бурзянском районе прошел «Шульган-фест». Цель фестиваля — популяризация башкирской самобытной культуры через народные игры, турнир по стрельбе из традиционного лука, мастер-классы, выставку ремесленников и экскурсии по историческим объектам.

Местом традиционно становится площадка Музея пещеры Шульган-Таш, с которой связано множество преданий и легенд. Гости могли освоить ремесла по изготовлению древней краски охры, курая. Самыми зрелищными стали турниры «Кубок Урал Батыра» по борьбе курэш и национальной борьбе на лошадях «Аударыш». Фестиваль посвятили Году защитников Отечества и Году поддержки участников СВО и членов их семей.