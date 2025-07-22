Медики из Башкирии стали «Лучшими врачами года»

Пять медиков из Башкирии стали победителями во Всероссийском конкурсе «Лучший врач года». Глава региона рассказал об успехах медицины республики и поздравил специалистов с победой.
Лучшими врачами стали:
Лучший онколог – Адип Арсланов из Нефтекамского филиала Республиканского онкологического центра.
Лучший участковый терапевт – врач городской больницы №13 Уфы Флюза Ахметзянова.
Лучший участковый педиатр – Эльза Лутфуллина, которая работает в Караидельской районной больнице.
Лучший стоматолог России – Эльвира Галимуллина из Республиканской стоматологической поликлиники.
Лучший акушер – сотрудница городской больницы Сибая Алита Борискова.
Еще два специалиста – врач-эндокринолог РКБ им. Куватова Нажия Шамсутдинова и врач-педиатр РДКБ Гульнара Якупова – вошли в тройку призеров конкурса.