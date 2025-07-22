Медики из Башкирии стали «Лучшими врачами года»

Пять медиков из Башкирии стали победителями во Всероссийском конкурсе «Лучший врач года». Глава региона рассказал об успехах медицины республики и поздравил специалистов с победой.

Фото №1 - Медики из Башкирии стали «Лучшими врачами года»

Лучшими врачами стали:

Лучший онколог – Адип Арсланов из Нефтекамского филиала Республиканского онкологического центра.

Лучший участковый терапевт – врач городской больницы №13 Уфы Флюза Ахметзянова.

Лучший участковый педиатр – Эльза Лутфуллина, которая работает в Караидельской районной больнице.

Лучший стоматолог России – Эльвира Галимуллина из Республиканской стоматологической поликлиники.

Лучший акушер – сотрудница городской больницы Сибая Алита Борискова.

Еще два специалиста – врач-эндокринолог РКБ им. Куватова Нажия Шамсутдинова и врач-педиатр РДКБ Гульнара Якупова – вошли в тройку призеров конкурса.

Поздравляю и благодарю за работу. Эта победа – еще одно важное подтверждение профессионализма наших врачей. Хотя лично я в нем никогда не сомневался.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
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