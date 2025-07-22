В Уфе проходят сплошные проверки водителей

В настоящее время в Уфе на улице Сипайловской и Дёмской дороге сотрудники ГАИ проводят массовые проверки водителей.

По информации городской Госавтоинспекции, мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание уделяется выявлению водителей, управляющих транспортными средствами без прав или лишенных водительских удостоверений, а также контролю за случаями вождения в состоянии опьянения.