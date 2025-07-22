В Башкирии от смерти спасли пьяного мужчину на водохранилище

21 июля в Башкирии удалось спасти от смерти на воде двух человек. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

В Мелеузовском районе спасатели на Нугушском водохранилище услышали крики о помощи. Оказалось, мужчина 40-45 лет не рассчитал силы и начал тонуть в 150-200 метрах от берега. Спасатели на лодке успели вытащить тонущего из воды и доставили его на сушу.

Подобный случай произошёл на реке Белой в Гафурийском районе, однако там тонущий смог самостоятельно выбраться из воды.