В Башкирии дачников напугал южнорусский тарантул

В Башкирии дачники обнаружили 8-сантиметрового паука-волка. Членистоногое было замечено недалеко от города Салават во время работ на приусадебном участке, рассказали в газете «Выбор».

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Подойдя поближе и приглядевшись, ужаснулись. На нас смотрел немалого размера паук. Недолго думая, взялись за смартфон и воспользовались умной камерой. Она-то и раскрыла секрет таинственного земляного гостя с восемью глазами и мохнатыми лапками. Им оказался не менее удивленный, чем мы, южнорусский тарантул!

пресс-служба газеты «Выбор» г. Салават

Южнорусский тарантул относится к семейству пауков-волков. Средний размер тела составляет 3-5 см. Этот вид паука предпочитает тёплые открытые пространства и живет в вертикальных норах. Охотятся преимущественно ночью, не отходя далеко от своего жилища. Для человека тарантул не представляет серьёзной опасности — его укус может вызвать лишь местное раздражение.

Фото: газета «Выбор», Vk

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