В Башкирии дачников напугал южнорусский тарантул

В Башкирии дачники обнаружили 8-сантиметрового паука-волка. Членистоногое было замечено недалеко от города Салават во время работ на приусадебном участке, рассказали в газете «Выбор».
Южнорусский тарантул относится к семейству пауков-волков. Средний размер тела составляет 3-5 см. Этот вид паука предпочитает тёплые открытые пространства и живет в вертикальных норах. Охотятся преимущественно ночью, не отходя далеко от своего жилища. Для человека тарантул не представляет серьёзной опасности — его укус может вызвать лишь местное раздражение.
Фото: газета «Выбор», Vk