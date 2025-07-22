В Башкирии дачников напугал южнорусский тарантул

Подойдя поближе и приглядевшись, ужаснулись. На нас смотрел немалого размера паук. Недолго думая, взялись за смартфон и воспользовались умной камерой. Она-то и раскрыла секрет таинственного земляного гостя с восемью глазами и мохнатыми лапками. Им оказался не менее удивленный, чем мы, южнорусский тарантул!

пресс-служба газеты «Выбор» г. Салават