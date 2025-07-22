Житель Башкирии заплатит 2,1 млн рублей за продажу контрафактного алкоголя

В Стерлитамаке суд оштрафовал местного жителя на 2,1 млн рублей за незаконный оборот алкогольной продукцией. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным ведомства, в 2024 году мужчина без соответствующей лицензии закупил и хранил спиртосодержащую продукцию в своем автомобиле, машине знакомого и частном гараже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция изъяла около 200 литров фальсифицированного алкоголя общей стоимостью более 100 тысяч рублей.