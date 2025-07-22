Образование и наука в Башкирии: от простого поступления до масштабных проектов

В вузах Башкортостана активно продолжается прием документов. Поток абитуриентов в этом году значительно больше, чем в прошлом. Также республика уверенно движется по пути научно-технологического развития, подтверждая свой статус одного из ведущих регионов России в этой сфере.

Здесь направления найдутся как для любителей технических наук, так и для гуманитариев. Университеты Уфы предлагают выпускникам самые разные специальности. Так, Артем Михалев из Бураевского района, набрав 84 балла по математике, 81 по русскому языку и 100 по физике, долго думать не стал и выбрал направление «Информатика и вычислительная техника». Также для выпускника немаловажным является наличие военного учебного центра.

Вся необходимая информация для абитуриентов уже размещена на сайтах вузов. Также с каждым годом с помощью различных ресурсов процедура подачи документов становится проще. Будущие студенты могут, не выходя из дома, отправить их через портал Госуслуг. Кроме этого, для выпускников, поступающих по целевому направлению, также есть своя платформа-помощник.

Не только приемная кампания, но и наука в целом в Башкортостане продолжает развиваться. Сегодня созданы все условия для молодых ученых: грантовая поддержка, премии и награды, укрепление материально-технической базы, создание Европейского научно-образовательного центра мирового уровня.

Республика третий год входит в ТОП-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Четыре ведущих вуза региона — БГМУ, УГНТУ, УУНиТ и БашГАУ — включены в основной этап программы «Приоритет 2030». Особое внимание уделено участию аграрного университета, вошедшего в перечень впервые. Эта мера способствует укреплению образовательного потенциала региона и привлечению талантов.