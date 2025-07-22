В Башкирии ожидается ухудшение геомагнитной обстановки

Жителей Башкирии предупредили об изменениях геомагнитной обстановки. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, завтра, 23 июля, возможны заметные колебания геомагнитного поля.

Причиной ухудшения ситуации стала корональная дыра среднего размера на солнечном диске, которая оказалась на линии Солнце-Земля. Несмотря на ее средние размеры, экваториальное расположение усиливает воздействие на Землю.

Сегодня, 21 июля, ожидается постепенное увеличение скорости солнечного ветра, которое достигнет пика 23 июля. По прогнозам специалистов, вероятность сильных геомагнитных бурь (уровень G2 и выше) составляет около 6%, так как повышенная плотность солнечного ветра снижает риск мощных возмущений.