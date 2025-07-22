В Башкирии возбудили уголовное дело после нападения на медработника

В Башкирии фельдшеру, пострадавшему при нападении пьяной женщины, будет выплачена компенсация. Об этом заявил председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

Фото №1 - В Башкирии возбудили уголовное дело после нападения на медработника

Мы рассматриваем произошедшее как несчастный случай, связанный с производственной деятельностью, и держим ситуацию на контроле. Совместно с работодателем будет рассмотрен вопрос о составлении акта формы Н-1 и оформлении необходимых документов, а также выплате компенсации пострадавшей в установленном порядке.

Рауль Халфин, председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ

Он отметил, что с 2021 года профсоюз реализует программу страхования при несчастном случае для работников республиканского здравоохранения, членов профсоюза. Для сотрудников «скорой» выплаты производятся даже в случае незначительных травм, без оформления больничного листа.

Напомним, Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту нападения на медработника. Инцидент произошел в Миякинском районе, когда пьяная мать 7-летнего пациента напала на фельдшера во время осмотра ребенка.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии