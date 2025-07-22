В Башкирии возбудили уголовное дело после нападения на медработника

В Башкирии фельдшеру, пострадавшему при нападении пьяной женщины, будет выплачена компенсация. Об этом заявил председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.
Он отметил, что с 2021 года профсоюз реализует программу страхования при несчастном случае для работников республиканского здравоохранения, членов профсоюза. Для сотрудников «скорой» выплаты производятся даже в случае незначительных травм, без оформления больничного листа.
Напомним, Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту нападения на медработника. Инцидент произошел в Миякинском районе, когда пьяная мать 7-летнего пациента напала на фельдшера во время осмотра ребенка.