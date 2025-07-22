В Башкирии возбудили уголовное дело после нападения на медработника

Мы рассматриваем произошедшее как несчастный случай, связанный с производственной деятельностью, и держим ситуацию на контроле. Совместно с работодателем будет рассмотрен вопрос о составлении акта формы Н-1 и оформлении необходимых документов, а также выплате компенсации пострадавшей в установленном порядке.

Рауль Халфин, председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ