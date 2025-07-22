В Башкирии за рулём авто задержали пьяного подростка

В отношении парня составили административный протокол по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Автомобиль поместили на спецстоянку. Матери нарушителя ПДД грозит ответственность за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего ребёнка. Подростка поставят на профилактический учет.