В Башкирии семьям участников СВО вручили сертификаты на земельные участки

Глава администрации Агидели Денис Ирназаров провёл встречу с семьями военнослужащих и вручил им сертификаты на возмещение затрат при приобретении земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Данная мера поддержки для бойцов и членов их семей была разработана и принята в Агидели в 2024 году. Как отметил Денис Ирназаров, программа позволяет участникам СВО получить полную компенсацию затрат на приобретение земли в черте города. На сегодняшний день уже восемь военнослужащих СВО воспользовались этой возможностью.