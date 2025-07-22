Житель Башкирии в приступе ревности ударил жену шампуром

39-летний житель Башкирии задержан по обвинению в покушении на убийство жены. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете республики.

По предварительным данным, в июне 2025 года в селе Архангельское на улице Чехова между супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина, обвинив жену в измене, нанес ей удар шампуром в область груди. Полагая, что она скончалась, подозреваемый сообщил об этом дочери пострадавшей и скрылся с места преступления.