В Башкирии стали известны новые подробности скандала в пансионате для пожилых

Сотрудники прокуратуры, МЧС и других ведомств продолжают проверку частного пансионата, где предположительно издевались над пожилой постоялицей. В сети интернет появились шокирующие кадры с пенсионеркой, замотанной пледом и перетянутой скотчем. Таким образом, по словам бывших работников пансионата, усмиряли тех, кто вел себя неспокойно.

В самом же учреждении от обвинений открещиваются. По заверениям руководства, сотрудники круглосуточно заботятся о престарелых, а родственники могут навещать их в любое время. В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики нам рассказали, что организация не является им подведомственной. За деятельностью таких учреждений, которые предоставляют услуги на свободном рынке, следят контрольно-надзорные органы. А такие вбросы могли сделать конкуренты.