Генерал Владимир Лобов отмечает 90-летний юбилей

Сегодня отмечает юбилей бывший начальник Генштаба Вооруженных Сил СССР, уроженец Башкортостана Владимир Лобов. Генералу армии исполнилось 90 лет. Путь военной службы он выбрал еще в детстве. Примерами для Владимира Лобова члены семьи, защищавшие Родину в годы Великой Отечественной. Службу нес в разных частях страны и даже за ее пределами. О пути генерала в следующем материале.

Путь в столицу республики из родного Бураево в начале 50-х зимой растянулся на несколько дней. Настолько сильным было желание Владимира Лобова попасть в ряды армии. Стать военным решил еще в годы Великой Отечественной, когда помогал старшим трудиться в тылу, а восемь братьев матери сражались на фронте.

Видя их в форме, мальчик точно понял, с какой профессией свяжет свою жизнь. Срочную службу нес в Таджикистане, в составе артиллерийского полка горно-стрелковой дивизии. Владимир Лобов настолько проникся военным делом, что, когда наступила пора возвращаться домой, он отправился поступать в Рязанское артиллерийское училище. Руководство учебного заведения удивилось рвению молодого солдата.

После была переподготовка и поступление на службу в только что созданные Ракетные войска стратегического назначения. В 1968 г. подразделение под командованием Лобова в числе других войск стран Варшавского договора вошло в Чехословакию и заняло стратегически важные объекты.

После службы в ГДР была учеба в военной академии в Ленинграде, командование войсками Среднеазиатского военного округа. На его долю выпало и участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Там Владимир Лобов был зампредседателя госкомиссии. И всегда во всех делах была надежная поддержка супруги Валентины. Она до сих пор помнит первые эмоции от визита на малую Родину мужа.