Жительница Башкирии будет отрабатывать неуплату алиментов

41-летняя жительница Мелеуза была привлечена к ответственности за неуплату алиментов, накопив задолженность более 1 млн рублей.

Женщина отказывалась самостоятельно выплачивать долг, утверждая, что оформлена сделка дарения на ребенка и вскоре квартира станет его собственностью. Однако, как пояснили в службе судебных приставов, это обстоятельство не освобождает от обязанности исполнять судебное решение.

После возбуждения исполнительного производства женщина уклонялась от контакта с приставами. При посещении её места жительства сотрудники ФССП обнаружили антисанитарные условия — помещение было захламлено, повсюду валялись пустые бутылки. Первоначально должница отказалась сотрудничать, но после продолжительной беседы согласилась проследовать в отделение.