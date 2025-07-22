Под Уфой воспитанников частного детского сада били по рукам

Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, изучит видеозаписи с камер наблюдения, даст оценку действиям руководства, воспитателей и других сотрудников частного дошкольного учреждения, проверит соблюдение требование законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за детьми.