Под Уфой воспитанников частного детского сада били по рукам

В Нагаево прокуратура Уфы намерена проверить частный детский сад, в котором могли применять насилие к воспитанникам.

Фото №1 - Под Уфой воспитанников частного детского сада били по рукам

Мама 3-летнего ребёнка рассказала в социальных сетях о насилии в детском учреждении. Её сына били по рукам за непослушание.

Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, изучит видеозаписи с камер наблюдения, даст оценку действиям руководства, воспитателей и других сотрудников частного дошкольного учреждения, проверит соблюдение требование законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за детьми.

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