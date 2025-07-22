Радий Хабиров и Олег Казанов обсудили вопросы недропользования в Башкирии

Сегодня Радий Хабиров и руководитель Роснедр Олег Казанов провели заседание межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей. Участники встречи — представители разных ведомств — обсудили промежуточные результаты работы комиссии и текущую ситуацию в отрасли.

В регионе до 2028 года действует мораторий на выдачу лицензий для геологического изучения в районах Зауралья, в том числе на добычу россыпного золота. Радий Хабиров при этом подчеркнул, что недра надо разрабатывать. Но необходимо выработать приемлемую процедуру согласования лицензионных участков с учётом потенциальных рисков, чтобы не противопоставлять интересы бизнеса и местных жителей.

Именно эта тема вызывает у людей, особенно в южных районах Башкортостана, наиболее ожесточённое сопротивление, поскольку было много примеров безобразной, бесконтрольной добычи. Благодаря работе нашей межведомственной комиссии мы шаг за шагом наводим порядок в этой сфере. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Важный вопрос, который обсудили на заседании, — рекультивация отработанных участков. Недобросовестные недропользователи оставляют после себя развороченные земли. Радий Хабиров отметил необходимость закрепления обязательств компаний в этой части. При этом положительные примеры работы предприятий по восстановлению земель тоже есть.