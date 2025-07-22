В Правительстве Башкирии обсудили подготовку к празднованию Дня ВДВ

Второго августа во всех городах и районах республики пройдут праздничные мероприятия, возложения цветов к памятникам и обелискам, культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные 95-летию ВДВ. В столице республики предусмотрено проведение церемоний возложения цветов в парке Победы и парке «Волна». Также в парке «Патриот» пройдет экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев».

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан