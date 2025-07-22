В Правительстве Башкирии обсудили подготовку к празднованию Дня ВДВ

В Правительстве Башкортостана прошло совещание по подготовке празднования Дня ВДВ. Было отмечено, что основные мероприятия состоятся в военно-патриотическом парке «Патриот». Для ветеранов воздушно-десантных войск с концертной программой выступит музыкальная группа «Голубые береты».
Здесь же пройдёт торжественная церемония открытия памятника старшему лейтенанту, командиру группы специального назначения, Герою России Максиму Серафимову. Его подвиг навсегда вписан золотыми буквами в историю Республики Башкортостан и нашей страны. Праздничные мероприятия, посвящённые 95-летию ВДВ, также пройдут во всех городах и районах республики.
Символично, что юбилейная дата создания Воздушно-десантных войск совпала с 80-летием Великой Победы, Годом Защитника Отечества в России и Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Башкортостане.