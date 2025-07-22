В Правительстве Башкирии обсудили подготовку к празднованию Дня ВДВ

В Правительстве Башкортостана прошло совещание по подготовке празднования Дня ВДВ. Было отмечено, что основные мероприятия состоятся в военно-патриотическом парке «Патриот». Для ветеранов воздушно-десантных войск с концертной программой выступит музыкальная группа «Голубые береты».

Здесь же пройдёт торжественная церемония открытия памятника старшему лейтенанту, командиру группы специального назначения, Герою России Максиму Серафимову. Его подвиг навсегда вписан золотыми буквами в историю Республики Башкортостан и нашей страны. Праздничные мероприятия, посвящённые 95-летию ВДВ, также пройдут во всех городах и районах республики.

Символично, что юбилейная дата создания Воздушно-десантных войск совпала с 80-летием Великой Победы, Годом Защитника Отечества в России и Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Башкортостане.

Фото №1 - В Правительстве Башкирии обсудили подготовку к празднованию Дня ВДВ

Второго августа во всех городах и районах республики пройдут праздничные мероприятия, возложения цветов к памятникам и обелискам, культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные 95-летию ВДВ. В столице республики предусмотрено проведение церемоний возложения цветов в парке Победы и парке «Волна». Также в парке «Патриот» пройдет экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев».

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Волна
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