В Уфе поздравили маму семерых детей

В городском перинатальном центре Уфы сегодня выписали женщину, ставшую мамой в седьмой раз. Врачи медучреждения оказали всю необходимую помощь, чтобы малыш и мама чувствовали себя хорошо. В Башкортостане порядка 59 тыс. многодетных семей, и по этому показателю республика — лидер среди регионов ПФО. Поддержка семей с детьми является приоритетной в регионе.

Маленький Сергей Сергеевич, малыша назвали в честь отца, готовится к первому выходу в свет. Ребенок сразу стал медийным, кроме родителей его ждут журналисты. Для Таисии Павловой он стал седьмым ребенком. Большую семью не планировали, так получилось. С каждым малышом хотелось испытывать это счастье вновь.

За новорождённого Сергея родители получили медаль. Ее учредили в стенах больницы для тех, кто рожает в этом роддоме третьего ребенка. В центре Таисия родила второго, но ей сделали как героине исключение. На двоих с Сергеем у них 10 детей. Счастливые родители получают подарки от роддома и набор для новорождённого от республики. В нем самое необходимое.

Более 20 мер финансовой поддержки предусмотрено для многодетных семей в Башкортостане. Это и возможность получить земельный участок, льготы по налогам, малоимущим — компенсация оплаты ЖКХ, бесплатное питание в школе. Только в прошлом году список мер стал больше, и они не зависят от дохода семьи.