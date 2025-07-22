В Уфе пройдет международный фестиваль «На рахате»

В столице Башкортостана прошла пресс-конференция, посвящённая одному из крупнейших ежегодных событий банной культуры — международному фестивалю «На рахате». На вопросы журналистов ответили заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Алексей Александров, министр предпринимательства и туризма Зухра Гордиенко, а также директор Евразийской банной федерации, вице-чемпионка по банному мастерству Кристина Бугрова.

Фестиваль пройдёт 26 и 27 июля в уфимском парке «Кашкадан». В программе — показательные выступления пармейстеров, мастер-классы, выставки и оздоровительные практики. Ожидается участие гостей из нескольких регионов и стран ближнего зарубежья. Организаторы отмечают: проект направлен на популяризацию банной культуры и развитие событийного туризма в регионе.