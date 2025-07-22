В Башкирии провели мониторинг недропользователей

Сегодня руководитель Роснедр Олег Казанов, и.о. руководителя Администрации Главы Республики Азат Бадранов и представителями надзорных органов провели авиационный и наземный мониторинг лицензионных участков в Учалинском районе. В ходе облёта осмотрели участки компаний «Альтинвест» и «Иремельбашресурс», где ранее вели добычные работы с многочисленными нарушениями, что вызвало рост протестной активности местного населения. Также посетили золоторудное месторождение «НПФ Башкирская золотодобывающая компания», где работы ведутся по утвержденным правилам. Такие выездные мероприятия позволяют в режиме реального времени оценить ситуацию на месторождениях и оперативно реагировать на возможные нарушения. Подробности далее.
Еще с середины 90-х годов на этом огромном пространстве рядом с деревней Ильинка в Учалинском районе начали добывать золотосодержащую руду. За 30 лет деятельности предприятие стало одним из динамично развивающихся на востоке Республики.
Поэтому данное предприятие руководитель Роснедр и решил посетить во время визита в республику. Помимо строящегося там подземного рудника, Олег Казанов познакомился и с тем, как на комбинате очищают шахтные, подотвальные и поверхностные воды. Сооружения введены еще в 2023-м году. Здесь происходит закрытый цикл переработки жидкости для нужд производства.
Помимо предоставления рабочих мест, комбинат активно взаимодействует с жителями трех сельских поселений. При содействии предприятия в Учалинском районе появились несколько социальных объектов.
Уже четыре года в Башкортостане действует межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей. Олег Казанов высоко оценил её деятельность.
В республике активно следят за деятельностью недропользователей. Только в прошлом году инспекторы Росприроднадзора выявили в Башкортостане около 130 нарушений. 17 материалов направили в Роснедра с той целью, чтобы досрочно приостановить лицензии на добычу полезных ископаемых. Нанесенный ущерб от деятельности недобросовестных недропользователей оценивают на сумму более 1,5 млрд рублей.
Сейчас в регионе действует мораторий на выдачу лицензий для геологического изучения в районах Зауралья, а также на добычу россыпного золота. Приостановка действует до 2028 года. Поэтому в регионе призывают делают всё, чтобы недропользователи не забывали и о бережном отношении к природе.