В Башкирии провели мониторинг недропользователей

Сегодня руководитель Роснедр Олег Казанов, и.о. руководителя Администрации Главы Республики Азат Бадранов и представителями надзорных органов провели авиационный и наземный мониторинг лицензионных участков в Учалинском районе. В ходе облёта осмотрели участки компаний «Альтинвест» и «Иремельбашресурс», где ранее вели добычные работы с многочисленными нарушениями, что вызвало рост протестной активности местного населения. Также посетили золоторудное месторождение «НПФ Башкирская золотодобывающая компания», где работы ведутся по утвержденным правилам. Такие выездные мероприятия позволяют в режиме реального времени оценить ситуацию на месторождениях и оперативно реагировать на возможные нарушения. Подробности далее.

Еще с середины 90-х годов на этом огромном пространстве рядом с деревней Ильинка в Учалинском районе начали добывать золотосодержащую руду. За 30 лет деятельности предприятие стало одним из динамично развивающихся на востоке Республики.

Этому недропользователю досталось очень сложное месторождение. Оно сложное с точки зрения горной, оно не очень богатое по руде. Здесь очень упорные руды, и для того, чтобы добывать такие месторождения, нужно прилагать массу усилий, и предприятие работает эффективно, с моей точки зрения. Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию

Поэтому данное предприятие руководитель Роснедр и решил посетить во время визита в республику. Помимо строящегося там подземного рудника, Олег Казанов познакомился и с тем, как на комбинате очищают шахтные, подотвальные и поверхностные воды. Сооружения введены еще в 2023-м году. Здесь происходит закрытый цикл переработки жидкости для нужд производства.

Могу сказать, что с точки зрения экологических требований законодательства предприятие выполняет все предусмотренные законом требования. Здесь вода циркулирует, очищается механическим способом. Соответственно, коллеги из Росприроднадзора внимательно надзирают и смотрят за данным предприятием. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Помимо предоставления рабочих мест, комбинат активно взаимодействует с жителями трех сельских поселений. При содействии предприятия в Учалинском районе появились несколько социальных объектов.

Мы всем предприятиям-недропользователям предлагаем заключать соглашения о социальном партнерстве. Силами недропользователя был построен сельский дом культуры в деревне Ильинка, в Сафарово построили зал для занятий теннисом. Народ это видит и ценит, и то, что предприятие не только зарабатывает, но и оказывает социальную помощь. Руслан Гилязетдинов, глава администрации Учалинского района

Уже четыре года в Башкортостане действует межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей. Олег Казанов высоко оценил её деятельность.

Республика очень много делает в этом отношении, тщательно очень к просьбам людей, которые с места раздаются. Оцениваю очень высоко, и тут дело не в том, что стараются. Дело в том, что получается, и очень квалифицированная работа идёт со стороны руководства республики. Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию

В республике активно следят за деятельностью недропользователей. Только в прошлом году инспекторы Росприроднадзора выявили в Башкортостане около 130 нарушений. 17 материалов направили в Роснедра с той целью, чтобы досрочно приостановить лицензии на добычу полезных ископаемых. Нанесенный ущерб от деятельности недобросовестных недропользователей оценивают на сумму более 1,5 млрд рублей.