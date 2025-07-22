Радий Хабиров встретился с финалистами проекта «Герои Башкортостана»

Разговор по душам. Глава республики Радий Хабиров в парке «Патриот» встретился с финалистами проекта «Герои Башкортостана». 70 участников и ветеранов спецоперации приступили к занятиям. Программа рассчитана на год, после чего у них появится возможность занять ведущие должности в органах республиканской и муниципальной власти. В ходе встречи каждый мог задать вопрос руководителю региона. Помимо этого, ветеранам вручили автомобили.

Медаль Шаймуратова из рук Главы Башкортостана. А еще и ключи от автомобилей. Домой ветераны СВО Эмиль Еникеев и Виталий Михайлов поедут уже за рулем. Автомобили специальные — на ручном управлении. О таком транспорте Эмиль мечтал давно. На СВО призван в рамках частичной мобилизации. Был и штурмовиком, и артиллеристом. В одном из боев лишился ног. Сейчас ведет активный образ жизни — занимается спортом, выступает в составе рок-группы «Ювинталь». Раньше поездка куда-либо вызывала ряд трудностей.

Семейные поездки на новом авто уже планирует и Виталий Михайлов. Он также лишился ног в бою. Но теперь вопрос мобильности снят. Наличие своего транспорта особенно актуально для отца четверых детей.

Центральным событием в парке «Патриот» им. Героя России Максима Серафимова стала встреча Радия Хабирова с финалистами проекта «Герои Башкортостана». На площадке стартовал первый модуль обучения для 70 участников и ветеранов СВО. Разговор прошел по сути в дружеском кругу, без галстуков.

Повышение компетенций, новые знания, управленческие навыки – это то, что мы даём ребятам. А после обучения получим руководителей – настоящих патриотов, воинов, людей с характером, которых мы начнём органично встраивать в управленческую команду республики. Будем рекомендовать их и в федеральные органы, в крупные компании. Поэтому важно, чтобы наша кадровая программа была очень качественной. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопросы касались разных тем. В одном из ответов Радий Хабиров рассказал, что в Уфе планируется возвести мемориал в память о погибших участниках СВО. Такие обелиски и аллеи появятся в каждом муниципалитете республики. Глава региона положительно оценил идею создания центра психологической помощи для участников боевых действий и поддержал инициативу о кадровом продвижении их в крупных компаниях региона.