В Башкирии с начала года от укусов змей пострадало 13 человек

С начала года от укуса змей в Башкортостане пострадали 13 человек. Об этом сообщили в Госкомитете Республики по ЧС. Жители региона жалуются на нашествие пресмыкающихся, их встречают в разных городах и районах. В 2025-м в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 60 сообщений от граждан о змеях. Чаще всего речь шла об ужах, укус которых не ядовит.
Руслан Габбасов поехал с семьёй собирать ягоды. Как рассказывает мужчина, укус змеи заметил не сразу. По пути домой ухудшилось самочувствие, нога начала опухать. Пострадавший сразу же отправился в больницу.
Как отличить укус ядовитой змеи. Если это уж, то после него остаются только мелкие царапины. Самыми опасными являются гадюки. Они могут вонзить два острых клыка, через которые яд попадает в тело жертвы. После этого у пострадавшего появляется сильный отёк.
Как говорят специалисты, многие накладывают жгуты, прижигают и разрезают повреждённое место, высасывают яд. Это недопустимо, отмечают медики. С начала года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 60 сообщений от граждан о змеях, в 13-ти случаях речь шла об укусах.
В этом году смертельных случаев от укусов рептилий не зафиксировано. Но жителям Башкортостана рекомендуется во время прогулок на природе носить закрытую одежду и резиновые сапоги, через них змея не сможет прокусить ногу. Соблюдать осторожность нужно и на дачах, регулярно скашивать траву и не допускать захламления, чтобы не делить собственную землю с весьма скользкими соседями.