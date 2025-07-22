В Башкирии с начала года от укусов змей пострадало 13 человек

С начала года от укуса змей в Башкортостане пострадали 13 человек. Об этом сообщили в Госкомитете Республики по ЧС. Жители региона жалуются на нашествие пресмыкающихся, их встречают в разных городах и районах. В 2025-м в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 60 сообщений от граждан о змеях. Чаще всего речь шла об ужах, укус которых не ядовит.

Руслан Габбасов поехал с семьёй собирать ягоды. Как рассказывает мужчина, укус змеи заметил не сразу. По пути домой ухудшилось самочувствие, нога начала опухать. Пострадавший сразу же отправился в больницу.

Как отличить укус ядовитой змеи. Если это уж, то после него остаются только мелкие царапины. Самыми опасными являются гадюки. Они могут вонзить два острых клыка, через которые яд попадает в тело жертвы. После этого у пострадавшего появляется сильный отёк.

Как говорят специалисты, многие накладывают жгуты, прижигают и разрезают повреждённое место, высасывают яд. Это недопустимо, отмечают медики. С начала года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 60 сообщений от граждан о змеях, в 13-ти случаях речь шла об укусах.