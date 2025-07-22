В Уфе стартовал шахматный фестиваль

Шахматное королевство в уфимском Конгресс-холле. В столице Башкортостана стартовал фестиваль в рамках 13-го Мемориала Гумерова. На соревнования съехались участники из разных городов России, впервые параллельно гумеровскому турниру проходит этап детского кубка.

Генеральная репетиция перед началом ответственных стартов. Они и сами чуть выше шахматных фигур на этой площадке, но уже соревнуются рядом с мастерами ФИДЕ. На многодневном шахматном фестивале уже прошли состязания в блице и рапиде. Сейчас стартовала излюбленная классика.

При входе в игровой зал каждый участник сдает телефон. За шахматной доской вооружаются исключительно знаниями, интеллектом — никаких подсказок. Здесь сошлись и опытные, и юные шахматисты. Женский мастер ФИДЕ Роза Идрисова, международный мастер Евгений Калегин, удается совмещать организацию турнира и игровую практику и Карине Абсалямовой. За играми грандов можно следить онлайн, а вот юные участники анализируют свои партии постфактум по записи.

Будущих чемпионов встречают крепкие объятия самых преданных поклонников. Вместе переживают победы и поражения. Кто-то с улыбкой, кто-то со слезами. Победили пока черные, но соревнования только начались.