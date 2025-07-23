Радий Хабиров заявил о постоянной реализации программы «Герои Башкортостана»

К проекту «Герои Башкортостана» мы относимся серьезно и ответственно. Об этом в соцсетях написал глава республики. Накануне Радий Хабиров встретился с участниками программы. Разговор состоялся в парке «Патриот». Как отметил руководитель региона, это продолжение федерального проекта «Время героев».

А еще — самая востребованная среди аналогичных программ в стране. Заявки на участие подали более 2 тысяч человек, причем среди них были и жители других регионов. Радий Хабиров подчеркнул, что программа «Герои Башкортостана» станет постоянной. После первого модуля будут и другие. Мы будем помогать тем, кто возвращается домой, находить себя в мирной жизни, заниматься их обучением и трудоустройством, написал Глава Башкортостана.