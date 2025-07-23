Под Уфой проходят сплошные проверки водителей

По словам главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, мероприятия направлены на предотвращение ДТП и снижение числа грубых нарушений ПДД. Он отметил, что сотрудники специализированного батальона ДПС сосредоточены на выявлении правонарушителей, которые управляют автомобилями без прав или были лишены водительского удостоверения. Особое внимание уделяется водителям в состоянии опьянения.