Под Уфой проходят сплошные проверки водителей

Сегодня, 23 июля, экипажи ДПС проводят массовые проверки водителей в Иглинском районе на автодороге Акбердино – Нагаево.
По словам главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, мероприятия направлены на предотвращение ДТП и снижение числа грубых нарушений ПДД. Он отметил, что сотрудники специализированного батальона ДПС сосредоточены на выявлении правонарушителей, которые управляют автомобилями без прав или были лишены водительского удостоверения. Особое внимание уделяется водителям в состоянии опьянения.
Владимир Севастьянов добавил, что в рамках стратегии сплошных проверок полицейские останавливают все автомобили на заранее выбранных безопасных участках дороги.
Фото: ГАИ Уфы.