В Уфе ночной пожар унёс жизни мужчины и женщины

В Уфе в горящем жилом доме погибли люди. Об этом рассказали в МЧС.

На улице Вагонной огнём охватило жилое помещение в многоквартирном двухэтажном доме. Экстренные службы прибыли на место происшествия в течение 6 минут после сообщения о пожаре. Открытым огнём горела крыша строения. Площадь пожара составила 72 кв.м. Пожар тушили около часа.

Огонь повредил две квартиры на первом и втором этажах. Там нашли тела мужчины и женщины. Спасти их не удалось. При этом самостоятельно из горящего дома эвакуировались 9 человек.