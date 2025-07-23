В Башкирии подросток подстрелил из пневматики детей за шум во дворе

Как сообщили в прокуратуре республики, инцидент произошел в июне этого года. Подросток, находясь у себя дома на улице Академика Королёва, был недоволен шумом детей, которые громко разговаривали во дворе и мешали ему спать. В результате он взял пневматический пистолет, приобретённый в прошлом году у неизвестного продавца, и несколько раз выстрелил в воздух со своего балкона. В результате его противоправных действий двое мальчиков, 10 и 11 лет, получили ушибы и ссадины.