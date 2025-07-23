Руководитель Роснедр побывал на золоторудном месторождении в Башкирии

Кроме того, Олег Казанов и члены межведомственной комиссии совершили облет участков компаний «Альтинвест» и «Иремельбашресурс», где работы по добыче золота велись с нарушениями. Республика последовательно наводит порядок в сфере недропользования, прежде всего, в наиболее «фонящих» районах и жестко контролирует соблюдение условий лицензий и экологического законодательства. Этому способствует работа межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей, созданной в 2021 году по инициативе Главы республики. Ей удалось объединить усилия надзорных, правоохранительных органов, бизнеса и общественности. В результате недобросовестные разработчики недр лишились лицензий, их обязали выплатить миллиардные штрафы, чтобы компенсировать вред природе. Взыскание средств с нарушителей продолжается, вместе с тем создаются условия для работы компаний, работающих в соответствии с законом.