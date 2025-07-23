Руководитель Роснедр побывал на золоторудном месторождении в Башкирии

Руководитель Роснедр Олег Казанов побывал в Учалинском районе Башкирии на предприятии, которое занимается разработкой золоторудного месторождения, и оценил организацию рабочего процесса.
Федерального специалиста сопровождали члены межведомственной комиссии по недропользованию, среди которых и.о. руководителя администрации Главы Башкирии Азат Бадранов, министр природопользования и экологии Нияз Фазылов, представители контрольно-надзорных и природоохранных ведомств.
Корреспонденты ИА «Башинформ» напомнили, что добыча золотосодержащих руд на карьере Промежуточный этого месторождения ведется с 1996 года. Извлечение золота и серебра из руды ведется методом кучного выщелачивания. Олег Казанов осмотрел строящийся подземный рудник предприятия, где добыча ведется с 2021 года, а также очистные сооружения, где производится очистка шахтных, подотвальных и поверхностных вод. Сооружения, производительностью 4800 кубометров в сутки действуют с 2023 года, здесь вода перерабатывается для последующего использования на производстве.
Экологичность деятельности предприятия оценил Нияз Фазылов.
Работая на территории Учалинского района, недропользователь участвует в жизни муниципалитета, на деле является социальным партнером района.
Кроме того, Олег Казанов и члены межведомственной комиссии совершили облет участков компаний «Альтинвест» и «Иремельбашресурс», где работы по добыче золота велись с нарушениями. Республика последовательно наводит порядок в сфере недропользования, прежде всего, в наиболее «фонящих» районах и жестко контролирует соблюдение условий лицензий и экологического законодательства. Этому способствует работа межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей, созданной в 2021 году по инициативе Главы республики. Ей удалось объединить усилия надзорных, правоохранительных органов, бизнеса и общественности. В результате недобросовестные разработчики недр лишились лицензий, их обязали выплатить миллиардные штрафы, чтобы компенсировать вред природе. Взыскание средств с нарушителей продолжается, вместе с тем создаются условия для работы компаний, работающих в соответствии с законом.
Напомним, Радий Хабиров и Олег Казанов обсудили ключевые вопросы недропользования на ПМЭФ-2025 в июне. Речь, в частности, шла о моратории на выдачу лицензий на добычу золота россыпным способом (сейчас он носит временный характер). Тогда было запланировано провести в июле в Башкирии совещание с участием Казанова, которое состоялось накануне. Кроме того, руководитель Роснедр увидел последствия, к которым привела варварская золотодобыча.
Фото: bashinform.ru