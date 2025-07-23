Руководитель Роснедр побывал на золоторудном месторождении в Башкирии

Руководитель Роснедр Олег Казанов побывал в Учалинском районе Башкирии на предприятии, которое занимается разработкой золоторудного месторождения, и оценил организацию рабочего процесса.

Фото №1 - Руководитель Роснедр побывал на золоторудном месторождении в Башкирии

Федерального специалиста сопровождали члены межведомственной комиссии по недропользованию, среди которых и.о. руководителя администрации Главы Башкирии Азат Бадранов, министр природопользования и экологии Нияз Фазылов, представители контрольно-надзорных и природоохранных ведомств.

Корреспонденты ИА «Башинформ» напомнили, что добыча золотосодержащих руд на карьере Промежуточный этого месторождения ведется с 1996 года. Извлечение золота и серебра из руды ведется методом кучного выщелачивания. Олег Казанов осмотрел строящийся подземный рудник предприятия, где добыча ведется с 2021 года, а также очистные сооружения, где производится очистка шахтных, подотвальных и поверхностных вод. Сооружения, производительностью 4800 кубометров в сутки действуют с 2023 года, здесь вода перерабатывается для последующего использования на производстве.

Данному недропользователю достался сложный участок, чтобы разрабатывать такие месторождения, нужно приложить массу усилий. С моей точки зрения, предприятие работает эффективно. Конечно, любая разработка недр приводит к нарушению ландшафта. Здесь будет реализована программа рекультивации. Территория поддерживается в хорошем состоянии, компания взаимодействует с жителями трех населенных пунктов, находящихся по соседству. Здесь все работает так, как должно работать.

Олег Казанов

Экологичность деятельности предприятия оценил Нияз Фазылов.

С точки зрения экологического законодательства предприятие выполняет все предусмотренные законом требования. Оно является объектом федерального экологического надзора, лицензия на добычу золота выдана Роснедрами. Росприроднадзор проводит мониторинг деятельности недропользователя, следит за соблюдением необходимых норм.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии РБ.

Работая на территории Учалинского района, недропользователь участвует в жизни муниципалитета, на деле является социальным партнером района.

Мы всем предприятиям-недропользователям предлагаем заключать соглашения о социальном партнерстве. С данной компанией такое соглашение было заключено. Предприятие построило сельский дом культуры в деревне Ильинка. Кроме того, они построили зал для занятий теннисом в Сафарово и в целом оказывает активную поддержку, в том числе детям, пенсионерам. Люди все это видят и ценят такую помощь. Важно, что компания старается принимать на работу в первую очередь жителей близлежащих деревень. Зарплата здесь довольно высокая.

Руслан Гилязетдинов, глава администрации Учалинского района

Кроме того, Олег Казанов и члены межведомственной комиссии совершили облет участков компаний «Альтинвест» и «Иремельбашресурс», где работы по добыче золота велись с нарушениями. Республика последовательно наводит порядок в сфере недропользования, прежде всего, в наиболее «фонящих» районах и жестко контролирует соблюдение условий лицензий и экологического законодательства. Этому способствует работа межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей, созданной в 2021 году по инициативе Главы республики. Ей удалось объединить усилия надзорных, правоохранительных органов, бизнеса и общественности. В результате недобросовестные разработчики недр лишились лицензий, их обязали выплатить миллиардные штрафы, чтобы компенсировать вред природе. Взыскание средств с нарушителей продолжается, вместе с тем создаются условия для работы компаний, работающих в соответствии с законом.

Республика очень много делает для того, чтобы недропользование было рациональным, проявляет внимание к мнениям людей и не просто старается, важно, что все получается. Очень квалифицированная работа руководства республики, которое объединяет все ресурсы, которые у него есть: возможности исполнительной власти, контрольно-надзорных органов и это дает свой результат. Та ситуация, которая была еще 5-6 лет назад, быстро нормализуется. Межведомственная комиссия – эффективный инструмент, позволяющий объединить усилия различных органов власти.

Олег Казанов

Напомним, Радий Хабиров и Олег Казанов обсудили ключевые вопросы недропользования на ПМЭФ-2025 в июне. Речь, в частности, шла о моратории на выдачу лицензий на добычу золота россыпным способом (сейчас он носит временный характер). Тогда было запланировано провести в июле в Башкирии совещание с участием Казанова, которое состоялось накануне. Кроме того, руководитель Роснедр увидел последствия, к которым привела варварская золотодобыча.

Фото: bashinform.ru

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