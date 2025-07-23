В Уфе раскрыто мошенничество с участием подростка

Полицейские задержали участника схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Как выяснилось в ходе расследования, 80-летней уфимке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что дочь пенсионерки стала виновником ДТП.

Доверившись лжесотруднику, пожилая женщина собрала личные сбережения в размере 640 тыс. рублей и передала их мужчине. Обман раскрылся, когда дочь потерпевшей вышла на связь. Личность курьера, забиравшего деньги, установлена: это 16-летний студент из Миякинского района. Возбуждено уголовное дело.