В Башкирии водитель «КамАЗа» насмерть задавил кровельщика

Гострудинспекция завершила расследование смертельного несчастного случая на производстве с участием 47-летнего работника строительной компании.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл на территории предприятия в Салавате. Водитель грузовика «КамАЗ», двигаясь задним ходом к складу для разгрузки пиломатериалов, совершил наезд на коллегу-кровельщика, находившегося у ворот. Мужчина оказался прижатым к стене склада и скончался на месте от полученных травм.
Как установило расследование, водитель не убедился в безопасности манёвра, не проверил наличие людей за автомобилем и не подал звуковой сигнал.
Салаватский городской суд признал 60-летнего водителя виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. С учётом смягчающих обстоятельств (признание вины, раскаяние и возмещение ущерба семье погибшего) суд назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.