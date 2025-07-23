В Башкирии водитель «КамАЗа» насмерть задавил кровельщика

Гострудинспекция завершила расследование смертельного несчастного случая на производстве с участием 47-летнего работника строительной компании.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл на территории предприятия в Салавате. Водитель грузовика «КамАЗ», двигаясь задним ходом к складу для разгрузки пиломатериалов, совершил наезд на коллегу-кровельщика, находившегося у ворот. Мужчина оказался прижатым к стене склада и скончался на месте от полученных травм.

Как установило расследование, водитель не убедился в безопасности манёвра, не проверил наличие людей за автомобилем и не подал звуковой сигнал.