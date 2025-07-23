В Башкирии ученые исследуют древний могильник на Южном Урале

Приоткрыть завесу истории и копнуть глубже. В Бирском районе уже больше недели работает археологическая экспедиция Национального музея Республики Башкортостан совместно с институтом истории, языка и литературы УФИЦ РАН. Учёные, студенты и школьники проводят полевые исследования на Бирском грунтовом могильнике. Это средневековый некрополь, хранящий важнейшие сведения о культуре, ритуалах и быте населения Южного Урала. В этом году в центре внимания учёных — погребения четвёртого века нашей эры. Исследование выполняется при поддержке гранта Российского научного фонда «Динамика культурного развития и освоения Южного Урала».

Маленькие по размеру, но не по значимости, ведь каждая бусина — это еще один шаг к истории прошлого. Височные подвески, бусы, перстни, пряжки поясных ремней, наконечники копий и стрел — это находки, которые рассказывают о традициях и быте людей, населявших данные территории более полутора тысяч лет назад.

Артефакты, свидетельствующие об этнокультурных, миграционных и торговых процессах, протекавших на Южном Урале. Бирский могильник — памятник мирового значения, территория которого до конца ещё не исследована.

Он исследуется с середины 20 века, за это время было найдено более 700 погребений. В этом году первая неделя полевых работ на Бирском грунтовом могильнике привела к находке еще 12 захоронений, характерных для бахмутинской культуры, а также деталей одежды и украшений.

С 2021 года раскопки ведутся силами волонтеров. Среди них участники поискового движения республики, студенты и школьники из Уфы, Давлеканово, Кушнаренково. Всего в составе этой экспедиции около 40 человек.

Но работы ведутся и в палаточном лагере. Так, участник экспедиции из Москвы, ювелир Артем Белявский, решил провести эксперимент и воссоздать процесс отливки найденных украшений. Перед отправкой на исследования находки проходят первичную полевую опись, где отмечают все данные, в том числе качество сохранности и размеры.