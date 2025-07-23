Более 600 школьников из новых регионов России участвуют в «Университетских сменах» в Уфе

Свыше 600 школьников из новых территорий России примут участие в образовательно-туристическом проекте «Университетские смены». В Уфимском университете науки и технологий он проходит четвертый год подряд. Это федеральная инициатива, которая реализуется Минобрнауки России совместно с Минпросвещения и «Движением первых». Суть в том, что подростков еще со школьной скамьи знакомят с вузами, их преимуществами и направлениями подготовки и помогают выбрать профессию.
В ближайшие 10 дней ребята с головой уйдут в танцы, рисование, актерское мастерство, квесты. Летом будущим абитуриентам скучать не приходится, подготовку к экзаменам они совмещают с отдыхом. Развлекательный блок которого идет в параллель с научным.
За 6 «университетских смен» республику посетят порядка 600 школьников из новых субъектов России. Часть из них уже распределили в филиалы УУНиТа. В первый день гости прогулялись по историческому центру Уфы и познакомились с культурой республики.
Также участие принимают активисты «Движения Первых» из разных уголков страны. Как отмечают ребята, добрались они с комфортом, а гостеприимство и доброжелательность почувствовали с первых минут пребывания.
Вожатыми стали сами студенты ВУЗа. Для них это приятное времяпрепровождение и практический опыт. Задача вуза — использовать потенциал университета и региона для профессиональной ориентации молодежи.
Приобщение старшеклассников к студенческой жизни, знакомство с системой высшего образования и помощь в выборе профессии. Занятия от ведущих лекторов в учебных и научных лабораториях УУНиТ, насыщенная культурно-образовательная и досуговая программы способствуют популяризации высшего образования и университетов Башкортостана. А еще, безусловно, мини-путешествие оставит у подростков приятные впечатления и пополнит копилку их ярких воспоминаний.