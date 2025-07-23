В Стерлитамаке загорелся магазин бытовой электроники

В Стерлитамаке произошел пожар в магазине бытовой техники. Возгорание случилось в торговой точке на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарные оперативно локализовали огонь.

Площадь возгорания составила 30 кв.м. Спасателям удалось не допустить распространения огня в жилые помещения. Для обеспечения безопасной эвакуации жителей была использована тактическая вентиляция, в результате чего 5 человек смогли покинуть здание самостоятельно.

К счастью, никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 12 специалистов и 4 единицы техники.