В Башкирию завезли первую партию вакцины против гриппа

В Башкирию доставили 220 тысяч доз вакцин против гриппа. Препараты начали распределять по медучреждениям для иммунизации детей и лиц старше 60 лет. В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки вакцины, сообщили в Минздраве республики.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики гриппа. Прививка способствует формированию иммунитета, снижению риска тяжелого течения болезни и помогает предотвратить осложнения.