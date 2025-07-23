В Башкирию завезли первую партию вакцины против гриппа

В Башкирию доставили 220 тысяч доз вакцин против гриппа. Препараты начали распределять по медучреждениям для иммунизации детей и лиц старше 60 лет. В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки вакцины, сообщили в Минздраве республики.
Специалисты подчеркивают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики гриппа. Прививка способствует формированию иммунитета, снижению риска тяжелого течения болезни и помогает предотвратить осложнения.
Оптимальное время для вакцинации — период с сентября по ноябрь, за 2-3 недели до начала эпидемического сезона. Вакцина не вызывает заболевание, а способствует выработке защитных антител. Сформированный иммунитет сохраняется в течение 8-12 месяцев.