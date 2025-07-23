В Уфе стартовали подготовительные этапы для участия в национальных картинг-турнирах

Башкирские картингисты готовятся к важным соревнованиям. В столице республики юные пилоты оттачивают свои навыки, для того чтобы принять участие во всероссийском турнире. Он называется «SMP Racing - G-Drive - Газпром-детям». Один из этапов этого турнира пройдет на уфимском картодроме.

Отклонение от верной траектории на пару сантиметров, и время, показанное на круге, будет гораздо хуже необходимого. От молодых уфимских пилотов требуется быть не по годам расчетливыми. Ведь впереди важный старт, который для кого-то из них может стать билетом в мир профессионального автоспорта.

Отличие в траекториях, в уверенной езде. У кого-то больше понятий трассы, апексов. И вообще в целом понимания, что такое гонка. Конечно, кому-то может больше везти, у кого-то может быть больше таланта. Но все равно опыт играет большую роль. Тигран Кадыров, воспитанник картинг-клуба

Программа развития российского автоспорта в шестой раз проводит любительский турнир «SMP Racing - G-Drive - Газпром-детям». Он проходит в трех возрастных группах: до 11-ти, 13-ти и 16-ти лет. Уфимский картинг-клуб "Проэкстрим" перешел от обычного прокатного картинга к полноценной детской школе. Здесь юных спортсменов учат, как пилотировать. Это непросто даже на первый взгляд, а профессионалам важны многочисленные нюансы, которые доступны только искушенному в автоспорте человеку. Разработать стратегию заездов, правильно подобрать траекторию и многое другое. Сейчас в школе занимается около 20 человек.

В каждом городе нашей страны проходит обучение для лучших шести пилотов по квалификации. Бесплатное участие в соревнованиях, что отборы, что полуфиналы, что финалы. Всё это делается для того, чтобы у пилотов был шанс показать, на что они способны. Кирилл Ишмаев, тренер по картингу

Владимир Чуба — перспективный 16-летний уфимский гонщик. Картингом он занимается уже 8 лет. Как это часто бывает, сначала просто катался на прокатном карте, но затем начал тренироваться профессионально. Владимир — неоднократный чемпион республики. В прошлом году сумел пробиться в финал соревнований от SMP Racing.

Я прошел в финал в Москву. Результаты я там показал, конечно, нехорошие. Получил во время гонки травму неприятную после аварии, из-за чего не мог ехать в полную силу. Владимир Чуба, воспитанник картинг-клуба

Есть в картинге и девушки. Полине Панковой 16 лет, и уже больше года она занимается этим видом спорта. На трек Полина пришла после спора — решила доказать, что девушки могут также хорошо управляться с картом, как и парни.

В первой гонке, когда я только месяц профессионально занималась картингом, я заняла первое место. Хотя там у всех уже был большой стаж. Для меня это было достижение. Потом я поставила рекорд трассы. Полина Панкова, воспитанница картинг-клуба