В Уфе стартовали подготовительные этапы для участия в национальных картинг-турнирах

Башкирские картингисты готовятся к важным соревнованиям. В столице республики юные пилоты оттачивают свои навыки, для того чтобы принять участие во всероссийском турнире. Он называется «SMP Racing - G-Drive - Газпром-детям». Один из этапов этого турнира пройдет на уфимском картодроме.
Отклонение от верной траектории на пару сантиметров, и время, показанное на круге, будет гораздо хуже необходимого. От молодых уфимских пилотов требуется быть не по годам расчетливыми. Ведь впереди важный старт, который для кого-то из них может стать билетом в мир профессионального автоспорта.
Программа развития российского автоспорта в шестой раз проводит любительский турнир «SMP Racing - G-Drive - Газпром-детям». Он проходит в трех возрастных группах: до 11-ти, 13-ти и 16-ти лет. Уфимский картинг-клуб "Проэкстрим" перешел от обычного прокатного картинга к полноценной детской школе. Здесь юных спортсменов учат, как пилотировать. Это непросто даже на первый взгляд, а профессионалам важны многочисленные нюансы, которые доступны только искушенному в автоспорте человеку. Разработать стратегию заездов, правильно подобрать траекторию и многое другое. Сейчас в школе занимается около 20 человек.
Владимир Чуба — перспективный 16-летний уфимский гонщик. Картингом он занимается уже 8 лет. Как это часто бывает, сначала просто катался на прокатном карте, но затем начал тренироваться профессионально. Владимир — неоднократный чемпион республики. В прошлом году сумел пробиться в финал соревнований от SMP Racing.
Есть в картинге и девушки. Полине Панковой 16 лет, и уже больше года она занимается этим видом спорта. На трек Полина пришла после спора — решила доказать, что девушки могут также хорошо управляться с картом, как и парни.
Турнир состоит из нескольких этапов. Первый, отборочный, проходит во многих российских городах, в том числе и в Уфе. По итогам предстоящих гонок трое лучших пилотов отправятся представлять республику уже в полуфинале, который пройдет в Рязани. Тройка лучших по итогам всероссийского финала получит приз — оплаченный сезон соревнований в профессиональном картинге.