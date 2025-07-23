В Уфе задержали четверых подростков без прав

В Уфе в рамках акции «Не рули, малай» остановили четверых подростков, управлявших транспортом без водительских прав. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инциденты произошли на улицах Конституции, Правой Белой, проспекте Октября и в деревне Максимовка. В присутствии родителей несовершеннолетних отстранили от управления транспортными средствами. Технику эвакуировали на спецстоянку.

В отношении родителей материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая решит вопрос о возможной ответственности за ненадлежащее воспитание. В ГАИ отметили, что за вождение без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.