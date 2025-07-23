В Уфе завершились Чемпионат и Первенство Башкортостана по выездке

С моим конём в паре мы выступаем уже три года. Каждый старт — это опыт для нас. Не все элементы даются нам легко, мы с тренером очень много работаем. Благодарна этой лошади за то, что приносит такие результаты, за то, что он выкладывается на соревнованиях. За то, что меня не подводит, старается очень сильно.

Валерия Корнилова, победительница соревнований