В Уфе завершились Чемпионат и Первенство Башкортостана по выездке

Соревнования прошли на ипподроме «Акбузат». В течение двух дней спортсмены показывали своё мастерство управления лошадью на площадке размером 20 на 60 метров. Всадникам было необходимо выполнить элементы из трех позиций. Также оценивалась правильность посадки в седле.
Спортсмены выступали в трех возрастных категориях. Это дети, юниоры и взрослые всадники. Победителя определяли в каждой из них. Лучшим спортсменам вручили медали, грамоты, подарки от организаторов и денежные сертификаты. А лошади получили угощение и памятные розетки.