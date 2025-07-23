В Уфе завершились Чемпионат и Первенство Башкортостана по выездке

Соревнования прошли на ипподроме «Акбузат». В течение двух дней спортсмены показывали своё мастерство управления лошадью на площадке размером 20 на 60 метров. Всадникам было необходимо выполнить элементы из трех позиций. Также оценивалась правильность посадки в седле.

У нас сегодня проходит дисциплина выездка из конного спорта. Здесь принимают участие 33 участника, которые представляют как конно-спортивную школу Республики Башкортостан, частные владельцы Республики Башкортостан. И также есть гости из Кузбасса, Кемеровская область.

Николай Хромов, судья всероссийской категории

Спортсмены выступали в трех возрастных категориях. Это дети, юниоры и взрослые всадники. Победителя определяли в каждой из них. Лучшим спортсменам вручили медали, грамоты, подарки от организаторов и денежные сертификаты. А лошади получили угощение и памятные розетки.

С моим конём в паре мы выступаем уже три года. Каждый старт — это опыт для нас. Не все элементы даются нам легко, мы с тренером очень много работаем. Благодарна этой лошади за то, что приносит такие результаты, за то, что он выкладывается на соревнованиях. За то, что меня не подводит, старается очень сильно.

Валерия Корнилова, победительница соревнований
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