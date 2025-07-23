В Уфе продолжается многодневный шахматный фестиваль

В рамках XIII Мемориала Гумерова проходят сразу несколько турниров. Уже завершились состязания в блице и рапиде. Сегодня мальчики и девочки до 9, 11, 13 лет, а также юноши и девушки до 15 лет выявляют победителей во втором и третьем турах этапа детского Кубка России. На соревнования съехались участники из разных городов страны.
Одновременно свои партии играют сильнейшие спортсмены. Они участвуют в открытом турнире. Здесь и женский мастер ФИДЕ Роза Идрисова, и международный мастер Евгений Калегин. Кстати, он предпочел домашний старт другим крупным соревнованиям. В прошлом году ему удалось стать победителем Опен-турнира мемориала Гумерова. Сейчас конкуренцию ему составляют еще три мастера ФИДЕ — это Гор Глиджян, Дмитрий Оспенников и Булат Мирзануров. Завершатся соревнования 28 июля.