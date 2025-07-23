В Уфе продолжается многодневный шахматный фестиваль

В рамках XIII Мемориала Гумерова проходят сразу несколько турниров. Уже завершились состязания в блице и рапиде. Сегодня мальчики и девочки до 9, 11, 13 лет, а также юноши и девушки до 15 лет выявляют победителей во втором и третьем турах этапа детского Кубка России. На соревнования съехались участники из разных городов страны.