В Башкирии два водителя без прав едва не погубили подростка

Накануне днём в Учалинском районе произошло ДТП с участием самодельного трактора и автомобиля «Лада Приора». Авария случилась на 5 км автодороги Учалы — Кирябинское.
По предварительным данным ГАИ, 31-летний житель села Ургуново управлял незарегистрированным самодельным трактором с прицепом, гружёным сеном. У мужчины не было водительского удостоверения. Выезжая на главную дорогу, он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с «Ладой Приорой». Как выяснилось, 25-летний водитель отечественного авто также не имел прав, «Приора» была снята с учёта.
В результате аварии пострадал 12-летний пассажир трактора. Подростка с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится расследование. Оба транспортных средства помещены на штрафстоянку.
Фото: ГАИ РБ.