В Башкирии два водителя без прав едва не погубили подростка

По предварительным данным ГАИ, 31-летний житель села Ургуново управлял незарегистрированным самодельным трактором с прицепом, гружёным сеном. У мужчины не было водительского удостоверения. Выезжая на главную дорогу, он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с «Ладой Приорой». Как выяснилось, 25-летний водитель отечественного авто также не имел прав, «Приора» была снята с учёта.