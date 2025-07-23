В Башкортостане пройдет первый форум молодых депутатов

Об этом на пресс-конференции в ИА «Башинформ» рассказали сами молодые политики. В рамках мероприятия планируется встреча с Главой республики, депутатами Госдумы и регионального парламента, экспертами, политологами.

Участники форума также представят своё видение развития ЖКХ, социально-экономической сферы, предпринимательства, экологии, медицины, науки и транспорта. Сам Совет молодых депутатов Республики Башкортостан был создан в апреле текущего года и объединяет молодых политиков региона до 35 лет вне зависимости от их партийной принадлежности.