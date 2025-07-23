В Уфе спасли мужчину с опухолью надпочечника и мышечной слабостью

В нефрологическом центре имени Куватова в Уфе спасли 43-летнего пациента. Мужчина обратился с жалобами на нарастающую слабость в конечностях после сильного переохлаждения. По словам главврача медучреждения, пациент едва мог передвигаться по дому.

Из районной больницы его перевели в РКБ им. Куватова, где врачи обнаружили изменения в почечных маркерах, нарушение обмена мочевой кислоты, электролитный дисбаланс, признаки разрушения мышечной ткани и критически низкий уровень калия

Дефицит калия и гормонов в сочетании с высоким артериальным давлением значительно ухудшали состояние пациента — он не мог поднимать руки и свободно передвигаться. Кроме того, КТ-исследование выявило опухоль надпочечника, которая могла вызвать серьезные осложнения.

Нефрологи провели необходимое терапевтическое лечение. После восстановительного курса состояние мужчины улучшилось: вернулась подвижность рук и способность самостоятельно передвигаться.

Позже хирурги удалили опухоль надпочечника. На данный момент пациент выписан домой и чувствует себя удовлетворительно.