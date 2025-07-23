В Башкирии планируют увеличить среднюю продолжительность жизни

К 2030 году средняя продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании Совета по здравоохранению при главе Башкортостана, который провели в выездном формате в хирургическом корпусе кардиоцентра, открытом в июне с участием президента страны. В этом году стартовал новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Увеличение продолжительности жизни, оказание качественной медпомощи стали главными темами на заседании совета по здравоохранению.
Есть такая профессия — заставлять сердца биться. У болезней не бывает выходных, потому и у тех, кто борется с ними. Суббота. В кардиоцентр из городской больницы поступает 56-летний уфимец в тяжёлом состоянии. Разрыв аорты — самый крупный сосуд в организме человека. Пациент может умереть в любой момент. В кратчайшие сроки в больнице собирают операционную бригаду.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности. При том, что за прошедшие 10 лет удалось достичь снижения. В республике в последние годы активно идёт модернизация кардиологической службы.
Сейчас фельдшеры могут дистанционно передать кардиограмму из самого удаленного ФАПа, провести видеоконсультацию с уфимскими специалистами. А медицинский десант курсирует по районам в рамках проекта «Поезд здоровья». Так, к примеру, весной прошел выезд в Кушнаренковский район.
Многое, конечно, зависит от кадров. Башкирский медуниверситет готовит врачей по программе целевого обучения, для привлечения специалистов в отдаленные сельские территории действуют меры поддержки. Радий Хабиров поблагодарил фельдшеров, которые трудятся в районах. Часто это люди со стажем работы в несколько десятков лет.
Глава республики сегодня вручил награды тем, кто трудится, чтобы жили другие. Из небольшого уфимского диспансера за более чем 40 лет кардиоцентр стал крупнейшей клиникой в стране в своём профиле. Вскоре после основания больницы сюда пришла работать Ирина Николаева. Пройдя путь от интерна до главврача. Об этой профессии мечтала с детства.
К 2030 году продолжительность жизни, согласно новому нацпроекту, должна увеличиться до 78 лет. Модернизация медицины продолжится. И врачи не устанут повторять: лучше предотвратить, чем лечить. И часто спасением может стать простая диспансеризация.