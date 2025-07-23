В Башкирии планируют увеличить среднюю продолжительность жизни

К 2030 году средняя продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании Совета по здравоохранению при главе Башкортостана, который провели в выездном формате в хирургическом корпусе кардиоцентра, открытом в июне с участием президента страны. В этом году стартовал новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Увеличение продолжительности жизни, оказание качественной медпомощи стали главными темами на заседании совета по здравоохранению.

Есть такая профессия — заставлять сердца биться. У болезней не бывает выходных, потому и у тех, кто борется с ними. Суббота. В кардиоцентр из городской больницы поступает 56-летний уфимец в тяжёлом состоянии. Разрыв аорты — самый крупный сосуд в организме человека. Пациент может умереть в любой момент. В кратчайшие сроки в больнице собирают операционную бригаду.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности. При том, что за прошедшие 10 лет удалось достичь снижения. В республике в последние годы активно идёт модернизация кардиологической службы.

Создали сеть из 18 сосудистых центров, оснащённых самым современным оборудованием, обеспечили доступность высокотехнологичной помощи жителям всех наших районов и городов. Кроме того, в регионе объединили более двух тысяч ФАПов в единую систему предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас фельдшеры могут дистанционно передать кардиограмму из самого удаленного ФАПа, провести видеоконсультацию с уфимскими специалистами. А медицинский десант курсирует по районам в рамках проекта «Поезд здоровья». Так, к примеру, весной прошел выезд в Кушнаренковский район.

Многое, конечно, зависит от кадров. Башкирский медуниверситет готовит врачей по программе целевого обучения, для привлечения специалистов в отдаленные сельские территории действуют меры поддержки. Радий Хабиров поблагодарил фельдшеров, которые трудятся в районах. Часто это люди со стажем работы в несколько десятков лет.

Где-то в Дуванском районе первое, куда обращаются люди, это к фельдшерам. Вам, всему фельдшерскому корпусу, огромное спасибо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики сегодня вручил награды тем, кто трудится, чтобы жили другие. Из небольшого уфимского диспансера за более чем 40 лет кардиоцентр стал крупнейшей клиникой в стране в своём профиле. Вскоре после основания больницы сюда пришла работать Ирина Николаева. Пройдя путь от интерна до главврача. Об этой профессии мечтала с детства.